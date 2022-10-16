مصرع 11 شخصا في هجوم على معسكر تدريب جنوب روسيا

قتل 11 شخصا، وأصيب 15 في معسكر تدريب بجنوب روسيا، عندما فتح مهاجمان النار على متطوعين كانوا يرغبون في القتال بأوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها: إن المهاجمين الاثنين لقيا حتفهما بعد الهجوم الذي وقع في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا، مشيرة إلى أنهما من مواطني جمهورية سوفيتية سابقة، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.

والجمعة، قالت واشنطن إنها سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، ليصل الإجمالي إلى 18,3 مليار دولار منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن حزمة المساعدات الجديدة تتضمن ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".

كما تشمل المساعدات أيضا "أسلحة مضادة للدبابات، والرادارات، ومركبات عسكرية، وصواريخ (هارم) المضادة للإشعاعات ومعدات طبية"، وفق البنتاجون.