 نورالدين يمنح الترجي ضربة جزاء مثيرة للجدل تُأهله لمجموعات الأبطال - بوابة الشروق
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نورالدين يمنح الترجي ضربة جزاء مثيرة للجدل تُأهله لمجموعات الأبطال

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:32 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:32 م

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا اثر الفوز في ملعبه على حساب بلاتيو يونايتد النيجيري بهدف نظيف.

وكان الترجي قد خس لقاء الذهاب بنتيجة 2/1 ليتفيد من فوزه بهدف نظيف في ملعبه الليلة ويبلغ مرحلة المجموعات على حساب بطل نيجيريا.

جاء هدف المباراة الوحيدة بواسطة محمد على بن رمضان في الدقيقة 83 من ركلة جزاء أثارت جدلًا واسعًا احتسبها الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية ارتكاب مدافع الفريق النيجيري المخالفة ضد مهاجم الترجي التونسي من خارج منطقة الجزاء، ليفاجئ إبراهيم نور الدين الجميع باحتساب اللعبة ركلة جزاء.


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