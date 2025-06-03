دافع أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" في مواجهة الانتقادات التي يتلقاها بشأن عدم مساهمته بشكل فاعل مع الفريق، واعتبار البعض أنه يمثل عبءً على الأبيض.

وفي وقت سابق أدلى ميدو بتصريحات تلفزيونية أكد فيها أن النصر السعودي لن يحقق البطولات إلا بعد رحيل نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، ما دفع للربط بين ما قاله نجم الزمالك السابق، وقائد الفريق الحالي "شيكابالا" فيما يخص وضعيته مع الأبيض.

وقال ميدو في "بودكاست" خطين حُمر: "هل شيكابالا يستحوذ على 70% من ميزانية النصر مع رونالدو؟!.. بالتأكيد لا.. المقارنة هنا صعبة، وغير منطقية".

وأضاف: "شيكابالا ظل يلعب لمدة 8 سنوات في الزمالك مجانا، دون أن يحصل على أي مقابل مادي، بحجة أن الإدارة كانت تسدد راتبه لصالح نادي سبورتنج لشبونة من أجل حل أزمة غرامة انتقاله للفريق، في حين لم يتم سداد أي مستحقات".

وتابع: "شيكابالا نجم كبير وقدم الكثير للزمالك، أفلا يعطيه ذلك الحق في أن يقرر مصيره بشأن الاعتزال؟!، علما بأن عقده لا يزال سارياً لموسم آخر قادم".