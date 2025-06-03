8 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين وسط غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة لنازحين داخل مبنى بنك فلسطين في منطقة مكتظة بحي الرمال في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن على الأقل جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف شرق غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 40 شهيدًا و208 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 54 ألفًا و510 شهداء، و124 ألفًا و901 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية، إلى 4240 شهيدًا، و12 ألفًا و860 إصابة.

ونوهت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المناطق المخصصة للتوزيع فجر اليوم، بلغت 27 شهيدًا وأكثر من 161 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.