 نيشان ينعي سميحة أيوب: أهدت الفن عمرا من السمو.. وجعلت من المسرح وطنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يونيو 2025 2:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نيشان ينعي سميحة أيوب: أهدت الفن عمرا من السمو.. وجعلت من المسرح وطنا

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 2:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 2:08 م

نعى الإعلامي اللبناني نيشان الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي توفيت، صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما.

ونشر نيشان، عبر حسابه على إنستجرام، صورة للراحلة، معلقا: أهدت الفن عمرا من السمو، واليوم ترجلت عن خشبة الحياة. سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب رحلت، وهيبتها تسكن كواليس الخلود. سيدة جعلت من المسرح وطنا، ومن الكلمة نورا لا ينطفئ. رحم الله سميحة أيوب. البقاء لله".

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة سمحية أيوب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة العصر، وفق ما أعلنه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

 

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