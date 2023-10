بثت فضائية «العربية»، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لصحفي فلسطيني وهو يحمل جثة طفلة، بعد انتشالها من تحت الأنقاض في غزة.

وأظهرت لقطات الفيديو بكاء الصحفي أثناء حمله للطفلة بين أحضانه داخل سيارة إسعاف، بعد انتشالها من تحت الأنقاض، جرّاء القصف الإسرائيلي في غزة.

ويقول الصحفي الفلسطيني معتز إنه كان في سيارة الإسعاف في المقعد الأمامي، وفجأة جاء الناس وأوقفوه ووضعوا الفتاة الشهيدة بين يديه.

Journalist Moataz says: I was in the ambulance in the front seat, and suddenly people came and stopped us and put the martyred girl in my hands.

In my shock



What heart can bear all this?!



