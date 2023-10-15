بثت فضائية «العربية»، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو لصحفي فلسطيني وهو يحمل جثة طفلة، بعد انتشالها من تحت الأنقاض في غزة.

وأظهرت لقطات الفيديو بكاء الصحفي أثناء حمله للطفلة بين أحضانه داخل سيارة إسعاف، بعد انتشالها من تحت الأنقاض، جرّاء القصف الإسرائيلي في غزة.

ويقول الصحفي الفلسطيني معتز إنه كان في سيارة الإسعاف في المقعد الأمامي، وفجأة جاء الناس وأوقفوه ووضعوا الفتاة الشهيدة بين يديه.

Journalist Moataz says: I was in the ambulance in the front seat, and suddenly people came and stopped us and put the martyred girl in my hands.

In my shock



What heart can bear all this?!



Warning: Sensitive content#Gazagenocide #Israel #TheRealImage #IsrealPalestineconflict pic.twitter.com/eBqDUIdcxd — رَامّ (@theramrum) October 14, 2023

واستشهد، اليوم الأحد، 41 موطنا على الأقل في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا»، إن 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة برهوم في مدينة رفح، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام، كما قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة زنون شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد الطبيب صلاح زنون وإصابة أفراد أسرته.

وأضاف، أن 15 مواطنا على الأقل استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال الحربية، التي استهدفت منزلا يعود لعائلة فروانة، في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب آخرون لا يزال بعضهم تحت الركام.

ونوه إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو الهوى في حي تل الهوى على رؤوس ساكنيه، ما أدى لارتقاء شهداء وجرحى، وما زالت عمليات انتشال الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة.

وتابع أن 7 مواطنين على الأقل استشهدوا في قصف منزل يعود لعائلة زيدان على رؤوس ساكنيه، في محيط مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب آخرون ولا تزال عملية الإنقاذ جارية في المكان.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال في قصف منزل يعود لعائلة حسونة في منطقة الزوايدة، وسط القطاع.