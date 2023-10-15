تعرضت مدية أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى البلاد، اليوم الاحد، إلى زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.



وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وقد شعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة اهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.