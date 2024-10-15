الطبيب المصري محمد توفيق يروي تفاصيل إجرائه 33 عملية جراحية لمرضى ومصابي غزة: الحالات كانت مهددة بفقدان البصر

قال الطبيب المصري محمد توفيق استشاري جراحة الشبكية، إنه موجود في قطاع غزة منذ 30 سبتمبر الماضي، وباشر العمل في علاج المصابين من اليوم التالي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه وصل غزة في زيارة سابقة، في مطلع مايو الماضي عن طريق معبر رفح؛ لزيارة مدتها عشرة أيام، وخلال تلك الفترة أغلق المعبر، فامتدت الزيارة لـ22 يومًا إلى أن تمكن من العودة لمصر.

وأشار إلى أنه يبلغ 41 عامًا، وصادف عيد ميلاده يوم وصوله لغزة في زيارة الثانية (الحالية)، موضحًا أنه في زيارته الأولى كان يفترض أنه يشرف على وصول المستلزمات الطبية لغزة، لكن وقتذاك طُلب أن يكون هناك طبيب عيون يرافق نقل المستلزمات.

وأشار إلى أن زيارته الثانية لغزة جاءت لإجراء عمليات في الشبكية باعتبارها العمليات الطارئة، موضحًا أن تخصص الشبكية هو التخصص الذي يمكنه علاج الحالات التي تعاني من شظايا في العين.

نوه بأن نخو 90% من الحالات تتمثل في وجود شظايا في العين بسبب الانفجارات، ومن ثم يتطلب التدخل العاجل.

ولفت إلى أن الفريق الطبي قرر تخصيص يوم لإجراء عمليات المياه البيضاء، لا سيما أن التأخُّر عن إجرائها يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، علمًا بأن الضغط في العمل يكون لحالات الطوارئ الناجمة عن إصابات الحرب.

وأفاد بأنه تم إجراء 33 عملية جراحية من الثامنة صباحًا إلى العاشرة من مساء ذلك اليوم، مؤكدا أن العمل يتم في ظروف صعبة للغاية، واستشهد بأن 99% من العاملين في مستشفى غزة الأوروبي يقيمون في خيام سواء طبيب أو تمريض.