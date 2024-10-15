ألقت الشرطة اليابانية القبض على عضوين في منظمة يسيطر عليها أكبر فرع للياكوزا في البلاد، ياماغوتشي-غومي، للاشتباه في سرقتها أكثر من 200 ساعة فاخرة.



ووقعت السرقة في شهر مايو الماضي في وسط مدينة أوساكا اليابانية، ومن بين المسروقات ساعة رولكس تبلغ قيمتها الإجمالية 283.74 مليون ين (حوالي 1.9 مليون دولار).



وبحسب ملف القضية، فإن الموقوف شينيا أونيشي البالغ من العمر 52 عاما، وشريكه سرقوا حافلة صغيرة تحتوي على 5 حقائب خاصة لنقل الساعات الفاخرة.

وفي وقت السرقة، كانت السيارة تنقل 203 زوجا من الساعات إلى أحد المتاجر، 172 منها من ساعات رولكس.

وبحسب المحققين، فإن أونيشي وشريكه أعضاء في المنظمة الإجرامية "كودو-كاي" أكبر منظمة تحت سيطرة فرع ياكوزا "ياماغوتشي-غومي". ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في ناغويا، وهي معروفة بموقفها المتشدد تجاه المسؤولين الحكوميين ورفضها التعاون مع الشرطة.

أما الياكوزا، فهي من أشهر عصابات المافيا على مستوى العالم، وأكثرها غنى، حيث خرجت تقارير مالية تفيد بأن دخل العصابة يتجاوز حاجز الـ80 مليار دولار سنويا، وترجح تقارير الشرطة اليابانية وصول عدد منتسبي العصابة إلى أكثر من 100 ألف عضو.