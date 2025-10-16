أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن عقد اجتماع تنفيذي، اليوم، في قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، وذلك للتحضير لأكبر شحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

- الاستراتيجية الإيطالية بشأن إعادة إعمار غزة

وقال تاياني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بدأنا بوضع استراتيجيتنا لإعادة إعمار القطاع، بدءا بالبنية التحتية المدنية الأساسية كالمدارس والمستشفيات".

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أن هدف "شعبان ودولتان" ليس مجرد شعار، بل رؤية مستدامة للسلام والأمن في المنطقة بأكملها.

وشدد الاجتماع، الذي دعت إليه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وترأسه تاياني، التزام إيطاليا بالمساهمة في إعادة إعمار غزة وإعادة إطلاق عملية سياسية تهدف إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

- مبادرة الغذاء من أجل غزة

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبرس"، ناقش اجتماع قصر كيجي التقدم المحرز في المجال الإنساني، مع تأكيد الالتزامات المتعلقة بمبادرة "الغذاء من أجل غزة"، وخطط الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.

وأكد الاجتماع، اعتزام إيطاليا مواصلة التعاون التنموي، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإيطالية اجتماعا مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، وسيتم توسيع نطاق المشاركين في حال الضرورة ليشمل وزارات ومؤسسات أخرى معنية، بحسب الوكالة الإيطالية.

وحضر الاجتماع، آنا ماريا برنيني، وزيرة الجامعات والبحوث الإيطالية، وأورازيو سكيلاتشي وزير الصحة، ونيلو موسوميتشي، وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، وروبرتو كالديرولي، وزير الشئون الإقليمية والاستقلال، وممثلون عن وزارات الدفاع والتعليم.

- تاياني: خطة ترامب منعطف تاريخي

إلى ذلك، اعتبر تاياني أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة قد تكون منعطفا تاريخيا يغير وجه الشرق الأوسط.

وأضاف تاياني، خلال إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء: نحن لا نزال في المراحل الأولى من العمل على تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام.

من جهتها، كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تخطيط الحكومة الإيطالية لعدة مشاريع لإعادة إعمار غزة، حيث مولت روما العام الماضي "مشروع دعم تخطيط الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في غزة"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطة الفلسطينية بقيمة 5 ملايين يورو، وذلك بمشاركة جامعة البندقية.

وقالت "كورييري" إن هناك بالفعل 128 مشروع تعاون في هذا الشأن بما يشمل منح وقروض، بقيمة إجمالية تقارب 298 مليون يورو.

- دور إيطالي محتمل على الصعيد الإنساني

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه إلى جانب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مع التخطيط لبناء مستشفيين على الأقل والبنية التحتية بما يشمل إعادة بناء الطرق والمباني والمدارس، يُمكن أن يتضمن مجال التدخل الإنساني الآخر من جانب روما، إزالة الألغام وإعادة تأهيل الضحايا على سبيل المثال تزويدهم بالأطراف الصناعية.