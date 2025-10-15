بعد مرور أربعة عقود من تسبب ممثلي الادعاء في إرسال ثلاثة رجال إلى السجن بطريق الخطأ بتهم اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في لونج آيلاند، أدى تحليل لحمض نووي مستخرج من مصاصة (شاليمو) مهملة إلى توجيه لائحة اتهام لمشتبه به جديد.

وأمس الثلاثاء، وجهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة ناسو تهمتي قتل إلى ريتشارد بيلودو، 63 عاما، من ضاحية سنتر موريشيس بنيويورك، في وفاة تيريزا فوسكو البالغة من العمر 16 عاما، والتي اختفت بعد مغادرتها عملها بدوام جزئي في حلبة التزلج على عجلات في لينبروك في نوفمبر 1984.

وقد تم العثور علي جثتها عارية بعد أسابيع من الاعتداء عليها، مدفونة تحت الأوراق في منطقة غابات قرب الحلبة.

وتم إدانة ثلاثة رجال بارتكاب جريمة القتل وقضوا عدة سنوات في السجن قبل أن يتم تبرئتهم بأدلة الحمض النووي في عام 2003.

ورفع الرجال الثلاثة دعوى بسبب السجن غير المشروع، وحصل اثنان منهم على تعويض قدره 18 مليون دولار لكل منهما.

ومثل بيلودو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة وأنكر التهم الموجهة إليه، وتم احتجازه احتياطيا في سجن مقاطعة ناسو.

وبدأت سلطات المقاطعة بمراقبة بيلودو العام الماضي بعد أن توصلت، إلى ما قالت إنه "عدة خيوط في التحقيق."

ففي فبراير 2024، عثر المحققون على كوب ومصاصة (شاليمو) قالوا إن بيلودو قد استخدمهما وتخلص منهما في محل لبيع العصائر في مقاطعة سوفولك المجاورة.

وتطابق الحمض النووي المستخرج من المصاصة مع عينة مأخوذة من جسد فوسكو في عام 1984.

وقالت مدعية مقاطعة ناسو، آن دونيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الماضي لم ينس".

وأضافت: "تعد لائحة الاتهام دليلا على أنه مهما مر الوقت، فلن نتوقف أبدا عن الدفاع عن الضحايا، ومكتبي مصمم على تحقيق العدالة لتيريزا وعائلتها."