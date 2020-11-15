الأردن والمفوض العام للأونروا يبحثان جهود توفير الدعم المالي اللازم

بحث أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، اليوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، جهود توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.



واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.



وحذر الوزير الأردني من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدا ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصًا القرار 194.



بدوره، أكد مفوض الأونروا التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر نوفمبر الحالي قبل منتصف الشهر القادم، مشيرًا إلى أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الإلتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.



وثمّن لازاريني الجهود الأردنية التي يقودها ملك الأردن الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة، وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة وسد العجز المالي الذي تواجهه.



كما بحث الصفدي ولازاريني الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون الأونروا على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة وخصوصًا انعكاساتها على قضية الرواتب بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم من المملكة والسويد.