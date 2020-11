ترامب يتراجع عن اعترافه بفوز بايدن: لدينا طريق طويل لنقطعه

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعترافه بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «لقد فاز في عيون وسائل الإعلام المزيفة، أنا لا أعترف بأي شيء، لدينا طريق طويل لنقطعه، هذه انتخابات مزورة!».

وكان ترامب قد قال في تغريدات سابقة قال الرئيس الأمريكي، إن مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، فاز في انتخابات الرئاسة لأنها كانت مزورة، على حد وصفه.

وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أنه لم يتم السماح بمراقبة التصويت، وتم الفرز بواسطة شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص اليساري المتطرف.

وأوضح أن هذه الشركة ذات سمعة سيئة، مرجعًا أسباب فوز بايدن أيضًا إلى ما وصفه بالإعلام الكاذب والصامت.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!