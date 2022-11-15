فون دير لاين تتهم روسيا بحرق الغاز خلال قمة مجموعة العشرين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مهتمة باستخدام الغاز كسلاح، حتى إذا كان يعني ذلك تدميره بدلا من بيعه، وذلك ضمن ردها على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت موسكو قد قطعت إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال أول جلسة لقمة مجموعة العشرين "جي 20" السنوية في إندونيسيا "نرى روسيا تحرق الغاز بدلا من بيعه".

وأضافت أن السلوك الروسي "يحدث نقصا في أسواق الطاقة عالميا ويتسبب في ارتفاع الأسعار".

وأوضحت أنه لذلك قام الاتحاد الأوروبي بطرح مسألة وضع حد لأسعار النفط، قائلة إن ذلك سوف يعود بالفائدة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضافت "ولكن أفضل رد لنا على هذا الوضع هو تسريع الانتقال لأشكال نظيفة من الطاقة"، موضحة "هذه هي الإجابة الوحيدة لأزمتي الطاقة والمناخ" كما أنها تقدم فرصا كبيرة للمناطق الأخرى.

ولذلك سوف تستثمر أوروبا ما لا يقل عن 4 مليارات يورو (4.1 مليار دولار) في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين على مدار الخمسة أعوام المقبلة. وقالت فون دير لاين إن ذلك سوف يطلق أيضا استثمارات خاصة ضخمة.