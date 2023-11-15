وزير الخارجية السعودي يشدد على أهمية وقف اعتداءات قوات الاحتلال على المستشفيات

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، بحث الجانبان خلال الاتصال، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات، والتي كان آخرها اقتحامهم لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأكد أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري؛ لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.