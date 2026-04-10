كامالا هاريس تلمّح للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028: أفكر في الأمر

قالت كامالا هاريس، التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي في 2024 وخسرت أمام دونالد ترامب، إنها تفكر في الترشح للمنصب مرة أخرى في 2028.

وأضافت هاريس، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال خلال ظهورها في لقاء لمنظمة ناشونال أكشن نتورك: "ربما، ربما.. أنا أفكر في الأمر، أنا أفكر في الأمر"، بحسب رويترز.

وهتف الحشد خلال الفعالية التي أقيمت في نيويورك عقب رد هاريس.

وشغلت هاريس سابقًا منصب عضو مجلس الشيوخ، والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا، إلى جانب مناصب أخرى، كما خاضت سباقًا غير ناجح للترشح عن الحزب الديمقراطي في 2020.

وتواجه أي حملة محتملة لهاريس في 2028 تحديات بين الناخبين الذين أشاروا في استطلاعات الرأي إلى رغبتهم في رؤية قيادات جديدة للحزب الديمقراطي بعد خسارتها أمام ترامب.

وشهد مؤتمر «ناشونال أكشن نتورك» حضور عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، من بينهم جوش شابيرو، وبيت بوتيجيج، وجيه بي بريتسكر، وآخرون.