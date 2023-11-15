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القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل "عزل إسرائيل دوليا وتوفير كافة أشكال الدعم لفلسطين"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، إلى أن "إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم".

وقال: "في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين".

وأوضح أنهم سيواصلون "اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم"، لافتا إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها".

وأضاف أردوغان: "أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب". ووجه كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا: "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل".

وشدد على أنه سيجري "اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرا، والذي صوتت لصالحه 121 دولة".

وأكد أنهم (الحكومة التركية) "لن يترددوا أبدا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم".