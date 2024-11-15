نائب محافظ الوادي الجديد: استمرارية الاستعدادات النهائية لمعرض الوادي الجديد الزراعي

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عدداً من المواقع بمدينة الخارجة لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية لإقامة "معرض الوادي الجديد الزراعي Egy_Agri" خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، يرافقها إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وقالت نائب المحافظ إنه تم تفقد العاصمة الإدارية للمحافظة ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بنادي الرماية، بجانب تفقد القرية التراثية بمقر نادي الهجن، وأرض المعارض بحي الأمل، موجهةً بالجاهزية والاستعداد التام في كافة المواقع، وسرعة الانتهاء من تجهيزات مقرات العارضين، ومراجعة الخدمات الفندقية، والانتهاء من أعمال النظافة والتجميل للموقع العام.

وأوضحت نائب المحافظ أن المعرض يشهد توسعاً في أنشطته هذا العام، حيث تشمل الفعاليات إقامة معرض متكامل بالقرية التراثية بمقر نادي الهجن لجميع الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، بالإضافة إلى تمثيل مبادرة وزارة التنمية المحلية للحرف التراثية "أيادي مصر" من خلال عارضين من كافة المحافظات، واستضافة الشركات ورواد الأعمال المهتمين بمجالات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية بهدف تبادل الخبرات، وذلك بمقر أرض المعارض بحي الأمل.