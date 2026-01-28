ترامب يعد بتخفيف التوتر قليلا في مينيسوتا

-الرئيس الأمريكي أرجع سبب التوتر في الولاية إلى وجود من قال إنهم «متمردون مأجورون ومحرضون»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم إدارته تخفيف التوتر "قليلا" في ولاية مينيسوتا، بعد مقتل مواطنين اثنين على يد ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وفي مقابلة على شبكة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، أوضح ترامب أن توم هومان المعروف بـ"قيصر الحدود"، الذي أرسل إلى مينيسوتا، صارم ولكن يحظى بعلاقات جيدة مع الحكام ورؤساء البلديات.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنخفف التوتر قليلا".

وأضاف أنه تحدث مع حاكم مينيسوتا تيم والز وعمدة مينيابوليس جاكوب فري، اللذين عبّرا أيضًا عن رغبتهما في إيجاد حل للأزمة.

ووصف ترامب مقتل أمريكيين اثنين في مينيسوتا بأنه "مروع"، مضيفا: "لم يسرّني أن (الضحية أليكس بريتي) كان يحمل مسدسا محشوا.. كان معه مخزنان للرصاص، وهو أمر غير شائع، لكن لا أحد يعرف متى أو كيف شوهد المسدس".

وأرجع الرئيس الأمريكي سبب التوتر في الولاية إلى وجود من قال إنهم "متمردون مأجورون ومحرضون".

والسبت، قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية الممرض أليكس بريتي، بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع احتجاجات واسعة تشهدها مدن أمريكية عدة منذ 7 يناير الجاري، ضد العنف المميت الذي تستخدمه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين التي قتل فيها مواطنان بمدينة مينيابوليس.