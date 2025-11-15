فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة

قال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابين، إن هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية وجدت أنه بالإضافة إلى متجر التجزئة الصيني للملابس الجاهزة (شي إن) هناك خمس منصات إلكترونية أخرى تُستخدم لبيع المنتجات غير المشروعة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحيفة (لو باريزيان) في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، بحسب وكالة رويتروز.

وأفادت الصحيفة بأن المنصات هي (ويش) و(تيمو) و(علي إكسبرس) و(إيباي) و(جوم).

وفي وقت سابق هذا الشهر، أثارت هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية غضبا ضد شركة شي إن عندما قالت إنها رصدت دمى جنسية تشبه الأطفال ومنتجات أخرى غير مشروعة في سوق الشركة الصينية العملاقة.

ونوه متحدث باسم وزير التجارة، بأنّ الوزير أحال المنصات إلى الادعاء العام وسيدعو وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي إلى باريس لمناقشة هذه القضية.

وتُعتبر الحملة الفرنسية الواسعة النطاق على كبار رواد التجارة الإلكترونية الأجانب محاولة لحماية تجار التجزئة المحليين الذين يشعرون بالتهديد من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأرخص والأفضل تسويقا في أسواقهم.