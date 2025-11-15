مصدر عسكري سوري: هجوم دمشق نفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصدر عسكري سوري، مساء الجمعة، أن الهجوم الذي وقع في العاصمة دمشق نفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي وقت سابق، أصيبت سيدة سورية، إثر انفجار ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة في العاصمة دمشق، وفق "سانا" وقناة "الإخبارية السورية" الرسمية أيضا.

وأوضح المصدر، أن "الاعتداء الغادر على مناطق في العاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أُطلقت من منصة متحركة".

وأشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة التنفيذ مازالت مجهولة.

ولفت المصدر، إلى أن "الوزارات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم الغادر، لوضع الرأي العام في التفاصيل".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد "2000- 2024"، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ "1970- 2000".

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.