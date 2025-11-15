مقتل 4 في الكاريبي خلال الضربة الأمريكية الـ20 ضد سفينة مشتبه بتهريب المخدرات

قال مسئول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة إن الضربة العسكرية الأمريكية الـ 20 على سفينة متهمة بنقل المخدرات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في البحر الكاريبي، في وقت تصعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها في مياه أمريكا الجنوبية.

وأفاد المسئول، بأن الضربة الأخيرة وقعت يوم الاثنين الماضي.

وبهذه الضربة يرتفع عدد القتلى جراء الضربات التي بدأت في سبتمبر إلى 80 شخصا، بينما علقت البحرية المكسيكية بحثها عن ناج من ضربة أواخر أكتوبر بعد 4 أيام من البحث.

ووقعت الضربة في نفس اليوم الذي أعلن فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث تنفيذ ضربتين يوم الأحد الماضي، وذلك في وقت تزيد فيه إدارة ترامب الوجود العسكري الأمريكي الواسع بالفعل في المنطقة من خلال الدفع بحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد.

ومن المتوقع أن تصل السفينة الحربية الأكثر تقدما في البلاد خلال الأيام المقبلة بعد إبحارها من البحر المتوسط.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن، أمس الخميس رسميا عن تسمية المهمة بـ"عملية الرمح الجنوبي"، مؤكدا على الأهمية المتزايدة والاستمرارية لوجود الجيش الأمريكي في المنطقة.

وحال وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد، ستضم المهمة ما يقرب من 12 سفينة تابعة للبحرية، بالإضافة إلى نحو 12 ألف من البحارة ومشاة البحرية.