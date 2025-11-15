• القاربين كانا يقلان 95 مهاجرا غير نظامي من بنجلاديش ومصر والسودان بينهم 8 أطفال، بحسب بيان للهلال الأحمر الليبي

أعلن الهلال الأحمر الليبي، السبت، مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين إثر انقلاب قاربين قرب شواطئ مدينة الخمس (شمال غرب).

وأوضح "الهلال الأحمر"، في بيان، أن بلاغا ورد مساء الخميس، بانقلاب قاربين لمهاجرين غير نظاميين قرب شاطئ مدينة الخمس (120 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وأوضح أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرا من بنجلاديش توفي منهم أربعة.

أما القارب الثاني، فكان على متنه 69 مهاجرا؛ بينهم مصريان و67 سودانيا، منهم 8 أطفال، دون الإعلان عن وفيات في هذا القارب.

وأشار البيان، إلى أن فريق الطوارئ تحرك إلى الموقع وشارك في عمليات الإنقاذ بالتعاون مع حرس السواحل، كما تولى انتشال الجثث.

وأضاف أن الجثامين سلمت للجهات المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة في الخمس.

وتعد مناطق شمال غربي ليبيا، خاصة القره بوللي (شرق طرابلس)، وصبراتة وزوارة (غرب طرابلس)، من أبرز نقاط انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية، في ظل الفوضى الأمنية والانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.