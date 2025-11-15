جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين في اقتحام عدة بلدات بالضفة

• المصابان بينهم امرأة، فيما اعتقل الجيش شابا آخرا، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي وشهود عيان

أصيب فلسطينيان بينهم امرأة، واعتقل شاب في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة بلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، أسفر أيضا عن أضرار مادية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في محافظة الخليل (جنوبي الضفة) نقلت إلى المستشفى "إصابة لسيدة (25 عاما) برصاص مطاطي في الرأس، ورجُل جراء الاعتداء بالضرب (على يد الجيش) في اقتحام بلدة دورا (جنوب غرب مدينة الخليل)".

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت "دورا" من مدخلها الشرقي، وترجل الجنود من مركباتهم العسكرية وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية.

وغرب مدينة الخليل، قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة إذنا، وألقى قنابل غازية.

وشمالي الضفة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عورتا وبيتا وتِل، جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان أطلق خلالها الرصاص، وفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وأفادت إذاعة صوت فلسطين، بأن الجيش اعتقل شابًا خلال اقتحام بلدة بيتا.

ووسط الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية المغيّر، شمال شرق مدينة رام الله، وانتشر في شوارعها، وأتلف مركبة قبل انسحابه ونكل بأحد الشبان، وفق ما أفاد به شهود عيان للأناضول.

وأشار الشهود إلى اقتحام الجيش مدخل قرية ترمسعيا شرق رام الله، وإقامته حاجزا عسكريا، تخلله إيقاف مركبات والتدقيق في هويات ركابها.

وأدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.