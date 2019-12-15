الأهلي يسعي للانفراد بالقمة في مواجهة حرس الحدود

فايلر يرفض تغيير التشكيلة الاساسية .. العشري يبحث عن العودة بالتعادل

تنطلق الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، بثلاث مباريات ، حيث يلتقي الأهلي مع حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً باستاد السلام ، ويسبق اللقاء ، مباراتين الاولي في الثانية والنصف ، بمواجهة نادي مصر مع الاسماعيلي ، وفي الخامسة مساءً يلتقي سموحة مع أسوان باستاد الاسكندرية .

ففي السلام ، يدخل الأهلي ، المباراة وهو يقدم افضل مستوى له ، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر ، الذي قاد الفريق للفوز بجميع المباريات منذ تولية المهمة رسميا ، باستثناء الخسارة امام النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا .

ويبحث الأهلي ، عن الفوز السادس علي التوالي ، املا في العودة لصدارة الدوري مرة اخري ، خاصة وانه حقق 5 انتصارات متتالية علي فرق سموحة والانتاج الحربي واسوان والجونة ووادي دجلة ، وبفارق اهداف كبير ، حيث سجل لاعبوه 17 هدفا ، وهو الأعلى تهديفيا في مسيرة الأهلي في أول خمس مباريات في تاريخه في مسابقة الدوري، وتفوق فايلر علي جميع المدربين الذين قادوا الأهلي وكسر رقما تهديفا ظل صامدا 71 عاما .

كانت التدريبات الاخيرة للفريق ، قد شهدت ، رغبة ، رينيه فايلر في إيجاد أساليب لعب مختلفة للوصول إلى مرمى خصومه بأكثر من طريقة وهو ما يصعب على الخصم إغلاق مفاتيح اللعب.

وعاد محمود متولي مدافع الفريق ، للمشاركة من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي دامت لـ87 يوم ، حيث تغيب منذ إصابته في العضلة الخلفية في لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك يم 20 سبتمبر الماضي .

وأجرى فايلر تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق للوصول إلى أقصى جاهزية ممكنة قبل ، والتي شهدت اعتماده على طريقة لعب جديدة وتركيزه على تصحيح الأخطاء في تنفيذها.

واعتمد أسلوب لعب فايلر الجديد الذي يرغب في تطبيقه على الاختراق من الأطراف مع الاعتماد على الكرات العرضية بجانب التمرير السريع المعهود عن الفريق تحت قيادة السويسري منذ بداية الموسم الحالي، محاولا الوصول إلى تنوع أكثر في هجماته.

ومن المنتظر ، ان يعود التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق للتشكيلة الاساسية ، علي حساب محمود وحيد ، وغاب معلول عن مباريات الفريق الأخيرة ، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي يوم ٢٩ نوفمبر الماضي، لكن بدا أنه تماثل للشفاء الكامل وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات.

في الوقت الذي يرفض فايلر ، تغيير الرباعي رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان والنيجيري جونيور اجاي ، خاصة وانهم يقدمون افضل مستوي لهم مع الفريق منذ سنوات ، ويتناوب المغربي وليد ازارو ومروان محسن علي التواجد في الشوط الثاني حسب سير اللقاء .

وقد استقر فايلر ، علي عدم تواجد صالح جمعة والانجولي جيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وصلاح محسن محمود متولي في قائمة مباراة اليوم .

في المقابل ، يدخل حرس الحدود تحت القيادة الفنية لطارق العشري المدير الفني ، وهدفه العودة بنقطة التعادل ، والتي تمثل فوزا للفريق في ظل المستوي الجيد للاهلي الموسم الحالي ، وتراجع مستوي الحرس خلال المباراتين الماضيتن عن انطلاقته في بداية الدوري ، بعدما خسر من الاتحاد السكندري وتعادل مع نادي مصر سلبيا ، وتقهقر ترتيب الفريق العسكري للمركز السابع برصيد 10 نقاط .

ويعتمد اسلوب طارق العشري ، عن الدفاع المحكم والاعتماد علي الهجمات المرتدة السريعة ، بجانب التسديدات من مختلف الزوايا في الفوز بالمباريات الماضية .