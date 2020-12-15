نمو الناتج الصناعي للصين بنسبة 7% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين الصادرة اليوم الثلاثاء، نمو الناتج الصناعي الصيني خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7% سنويا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد نموه بمعدل 9ر6% خلال أكتوبر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 5% سنويا، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 2ر5% في حين أنها أعلى من نسبة النمو في تشرين أول/أكتوبر الماضي حيث كانت 3ر4% في المئة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، زادت الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر2% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد نموها بنسبة 8ر1% خلال الشهر السابق.