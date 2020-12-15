ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، في ظل التفاؤل بتحسن الطلب على الطاقة مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه فإن إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض توقغاتها للطلب العالمي على الطاقة خلال العامين الحالي والمقبل حد من ارتفاع أسعار النفط اليوم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 42ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% إلى 99ر46 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 9 أشهر.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 28ر0 دولار أي بنسبة 56ر0% إلى 25ر50 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل.

يأتي ذلك فيما تقرر تأجيل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول أوبك واللجنة الوازرية لمراقبة تطبيق قرارات خفض إنتاج النفط لدول أوبك بلس من يوم 16 كانون أول/ديسمبر الحالي إلى يومي 3 و4 كانون ثان/يناير المقبل.

في الوقت نفسه خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على الطاقة حيث قالت إن تعافي الطلب خلال العام المقبل سيكون أبطأ من التوقعات السابقة، في حين من المحتمل أن تعرقل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، جهود المنظمة وحلفائها في إطار تجمع أوبك بلس لدعم أسعار النفط في السوق العالمية.