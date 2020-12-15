الإمارات تضبط عصابة جلبت مليون قرص مخدر بـ15 مليون درهم

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة بدولة الإمارات عصابة مكونة من 9 أشخاص، جلبت أكثر من مليون قرص مخدر "زينكس" تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 15 مليون درهم -الدولار يعادل67ر3 درهم-؛ بهدف ترويجها داخل البلاد.

وقال المقدم ماجد العسم، مدير الإدارة إن معلومات وردت بقيام عصابة بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بنية توزيعها على مجموعة من المروجين في أقل من 24 ساعة، عبر اتصالات سرية، ومحاولة أعضائها إخفاء هوياتهم للحيلولة دون كشف مخططهم، وتضليل الأجهزة الشرطية.

وأضاف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية وفي أقل من 12 ساعة، استطاع الفريق من تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي، وتتبع تحركاتهم ومعرفة مكان تواجدهم، وتم التنسيق مع عدد من أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، ووضع خطة محكمة للإيقاع بهم.

وأشار إلى إلقاء القبض على جميع أفراد التشكيل العصابي، البالغ عددهم 9 أشخاص "آسيويين"، وبحوزتهم كمية من الأقراص والعقاقير المخدرة، تزيد عن مليون قرص من نوع "زينكس"، تقدر قيمتها السوقية بـ15 مليون درهم.

وتابع أنه بالتحقيق مع أفراد العصابة اعترفوا بنيتهم بيع الأقراص والعقاقير المخدرة والشروع في تخزينها في مختلف إمارات الدولة، تمهيداً لترويجها، إلا أن خطتهم باءت بالفشل، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.