ترامب يؤكد التزامه بالدفاع المشترك بموجب المادة الخامسة في معاهدة الناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التزامه بتعهدهم المتبادل بالدفاع المشترك، وذلك بعد أن سبق وأن أثار الشكوك بشأن هذا الالتزام وسعى على مدى سنوات إلى دفعهم للتوافق مع رؤيته.

وبعد أن أبدى تردده بشأن ما إذا كان سيلتزم بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو، قائلا إن ذلك "يعتمد على تعريفكم لها"، عاد ترامب بعد نحو 24 ساعة ليؤكد تمسكه بذلك الالتزام.

وفي هذه الأثناء، أقر الحلف، اليوم الأربعاء، أحد أبرز أولويات الرئيس الجمهوري وذلك من خلال: تعهد الدول الأعضاء في الناتو بزيادة نسب إنفاقها الدفاعي، وفي بعض الحالات بشكل كبير.

وقال ترامب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال لقائه بالأمين العام لحلف الناتو، مارك روته: "لقد كنت أطالبهم بالوصول إلى نسبة انفاق تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عدة سنوات، وأعتقد أن ذلك سيكون خبرا هاما للغاية".

وأقر القادة الـ32 لدول حلف الناتو بيان القمة الختامي التزام الحلفاء بـ: "باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتطلبات الأساسية للدفاع فضلا عن الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035 لضمان الوفاء بالتزاماتنا الفردية والجماعية".

وكانت إسبانيا قد أعلنت رسميا أنها لن تتمكن من الوفاء بهذا الهدف، بينما أعربت دول أخرى عن تحفظاتها، ومع ذلك، يتضمن تعهد الاستثمار مراجعة للإنفاق في عام 2029 لتقييم مدى التقدم المحرز وإعادة النظر في التهديد الأمني الذي تشكله روسيا.