أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة اتخذت خطوات جادة ومحددة في ملف إصلاح التعليم الهندسي والقيد بالنقابة، باعتباره أحد أهم محاور الدورة الانتخابية الحالية، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على مكانة المهندس المصري وتطوير المهنة والحد من البطالة بين صفوف الخريجين.

وقال النبراوي، في بيان له، إن النقابة تحركت على مستويين رئيسيين: الأول يتعلق بضبط جودة التعليم، من خلال التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الذي يلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحد بدرجة كبيرة من حالات الانفلات، والثاني هو التصدي للمصالح التي استطاعت فتح أبواب التعليم الخاص أمام قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، دون الالتزام بالقرارات المقررة منذ عشرات السنين.

وأوضح أن هذه التحركات أثمرت عن صدور قرار المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي تضمن اشتراط اجتياز امتحان معادلة موحد للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، على غرار ما يتم بالجامعات الحكومية، وهو مطلب رئيسي تبنته النقابة منذ سنوات.

وأضاف نقيب المهندسين أن القرار سيُطبق اعتبارًا من عام 2025، وحرصًا على مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وإنصافًا لحقوقهم، وضمانًا للمستوى الهندسي، فقد تقرر تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025م بالنقابة، بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل.

وتابع: ستُعقد هذه الدورة شهريًا وبالمجان تمامًا، ويتم القيد فور اجتيازها، وسيُعلَن عن هذه الترتيبات في غضون الفترة القليلة المقبلة.