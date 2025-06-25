السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

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تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1447.

وأعرب الرئيس السيسي في تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أسمى تهانيه وأطيب أمنياته، متمنيا لهم ولشعوبهم الشقيقة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية،عاما مباركا يحمل الخير والسلام والاستقرار.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1447 حيث هنأهم سيادته بالعام الجديد وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

هذا وقد تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1447 من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء.



