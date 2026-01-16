متحدث الحكومة: أنفقنا 300 مليار جنيه على تطوير الموانئ المصرية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بدء التشغيل لمحطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة يمثل تتويجا لجهود الدولة المبنية على توجيهات رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» أن تطوير ميناء السخنة هو أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي بدءا من السخنة وانتهاء بميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير جميع الموانئ المصرية، أنفقت عليها وزارة النقل 300 مليار جنيه على مدار الأعوام الماضية.

ولفت إلى زيادة مساحة أرصفة ميناء العين السخنة من 3 كيلومترات إلى 23 كيلومترًا في «وقت قياسي بلغ 18 شهرا فقط»، موضحا أن المحطة الجديدة وحدها تمتلك رصيفا بطول 1200 متر وغاطس يصل إلى 18 مترًا، بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.7 مليون حاوية سنويًا.

وأكد أن الدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية، تهدف إلى استخدام أفضل وسائل الإدارة والتكنولوجيا، وجذب كبرى خطوط الملاحة، بهدف جعل مصر على خريطة العالم في مجال النقل البحري واللوجستيات.

وبدأ التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات قم 1 ( RSCT ) بميناء السخنة، الخميس، وشهد الافتتاح وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية إلى أرصفة المحطة.