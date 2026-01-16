متحدثة أمريكية: وجود قوات أوروبية في جرينلاند لا يؤثر على قرار ترامب

قللت حكومة الولايات المتحدة اليوم الخميس من أهمية بعثة الاستطلاع العسكرية التي تجريها عدة دول من حلفاء الدنمارك بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جرينلاند.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في واشنطن: "لا أعتقد أن تواجد قوات في أوروبا يؤثر في عملية اتخاذ الرئيس لقرار، ولا يؤثر في هدفه في السيطرة على جرينلاند مطلقا".

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة جرينلاند القطبية نصب عينيه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى السيطرة عليها لأسباب أمنية.

وذكرت جرينلاند، البالغ تعداد سكانها أقل قليلا من 57 ألف نسمة، أنها لا تأمل في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

يذكر أن عدة حلفاء للدنمارك في حلف الناتو يرسلون جنودا إلى جرينلاند. وتشارك القوات المسلحة الألمانية أيضا في بعثة الاستطلاع.