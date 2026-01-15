البيت الأبيض: ترامب حذر طهران من عواقب وخيمة إذا استمرت عمليات القتل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراقب عن كثب الوضع في إيران.

وأضافت المتحدثة أن ترامب وفريقه حذرا طهران من "عواقب وخيمة" إذا استمرت عمليات القتل المرتبطة بحملتها القمعية، وفقاً لوكالة "رويترز".

كان ترامب، قال، الخميس، في مكالمة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز": "لقد أنقذنا الكثير من الأرواح أمس"، في إشارة إلى قوله إن النظام الإيراني أوقف قتل المتظاهرين وعلّق بعض الإعدامات التي كان قد حذر سابقاً من أنها قد تدفع واشنطن إلى رد عسكري.

لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن التحرك ضد إيران، قائلاً: "لن أقول لكم ذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنه قد يتدخل من أجل مساعدة المتظاهرين إذا ما "استمر القتل".

لكن ترامب عاد وأشار، الأربعاء، إلى أنه أُبلغ بأن "قتل المحتجين تراجع"، ما اعتبر خفضاً لحدة لهجته السابقة وتلويحه بالتدخل العسكري.

في المقابل، أكد مسئولون إيرانيون أن أي هجوم على بلادهم سيرد عليه بحسم عبر هجمات تطال إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.



