دعت الإعلامية بسمة وهبة، إلى ضرورة دعم ومساندة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، ومنحه الفرصة كاملة حتى انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب السنغال والخروج من الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ووجهت خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» رسالة إلى المدير الفني للمنتخب طالبته بضرورة استكمال مشواره وتصحيح أية أخطاء من أجل إسعاد المصريين، قائلة: «رسالتي للكابتن حسام حسن لازم تكمل مشوارك يا كابتن حسام، وتعيد ترتيب أوراقك، وتصحح لو فيه خطأ علشان المصريين يفرحوا، قدامك فرصة في كأس العالم تحط اسمك وسط الكبار، وأنا متأكدة أن لسه عندك كتير ممكن يطلع مع المنتخب».

ورأت أن الكابتن حسام حسن «يقع تحت ضغوط كبيرة» من الجمهور وبعض وسائل الإعلام الرياضي، متسائلة عن هوية من يوجهون هذه الحملات وأهدافهم، قائلة: «أنا عارفة إنك واقع تحت ضغط من الجمهور وبعض وسائل الإعلام الرياضي، اللي عمالة تقطع فيك ليل ونهار، معرفش موجهة من مين وهدفهم إيه؟!».

واعتبرت أن استمرار المدير الفني للمنتخب لن يمثل خسارة، قائلة: «يا جماعة سيبوا الكابتن حسام، إحنا هنعمل إيه! هنخسر؟ طب ما إحنا بنخسر، هنكسب؟ أدينا كسبنا معاه ووصلنا إلى المربع الذهبي ولعبنا معاه كويس في كذا ماتش، خلاص، ندي بقى للراجل فرصته.. كده كده إحنا مش خسرانين حاجة، ووصلنا لكأس العالم والمركز الثالث أو الرابع ببطولة إفريقيا في حد ذاته إنجاز، لم نحلم به في بداية البطولة».

وطالبت بدعم الكابتن حسام حسن، ومنحه الفرصة كاملة حتى انتهاء مشاركته في كأس العالم، بغض النظر عن النتائج، متابعة: «أنا برجوكم نفضل ندعم كابتن حسام لغاية ما نرجع من كأس العالم، سواء تحقق إنجاز أو لم يتحقق إنجاز، بعدها تهاجموه أو تحبوه، براحتكم.. بس خلوا الفرصة تاخد وقتها والتجربة تكمل».

واختتمت رسالتها بتوجيه الدعم للمدير الفني للمنتخب الوطني، قائلة: «أنا بسمة وهبة، معاك، وإحنا معاك ومكملين، كل الجمهور المصري معاك».