جاسم حيدر: الفن العراقي يواجه تحديات ولكل محافظة لون فني يميزها

قال الفنان العراقي جاسم حيدر إن الفن العراقي يواجه تحديات، مثل أي دولة عربية، لكنه يواصل مسيرته في الحفاظ على التراث الغنائي من خلال المهرجانات والأمسيات التي تنظمها وزارة الثقافة العراقية، وتحديدًا إدارة الفنون الموسيقية.

وأضاف "حيدر" خلال لقاء على قناة الشمس 2، أمس الخميس، أن هذه الأمسيات يقودها الموسيقار المايسترو علي خصاف، ويتواصل مع فنانين ويتم اختيار فنون مختلفة مثل الغناء "الريفي والغربي والمسطاوي"، حيث إن كل محافظة لديهم تمتلك لونًا خاصًا في الفن.

وتابع أن الفن العراقي غني بالتنوع، وهناك الكثير يغني الأغاني التراثية، مضيفًا أن صديقه المقرب هو الفنان سعدون جابر، مردفًا: "هناك عدد كبير من المطربين يغنون أغانيه ويقولون إنها أغانٍ من التراث وهذا خطأ"، مشيرًا إلى أنهم لا يعرفون أنها أغانيه، مغنيًا خلال اللقاء، كل من: “مالي شغل بالسوق” و“حبيبي أنت” و“قل للمليح”.