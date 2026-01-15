الزمالك ينهي مشواره في كأس الرابطة بالفوز على المصري

أنهى نادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بالتغلب على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب برج العرب.

وجاء هدف فوز الزمالك الوحيد بأقدام البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 21، من ركلة جزاء، تحصل عليها اللاعب ذاته بعد كرة مشتركة مع كريم بامبو.

وحسم الزمالك انتصاره بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة وتمريرة من ناصر منسي، تابعها أحمد شريف بلمسة في شباك الحارس محمود حمدي.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة، بعدما تأكد خروجه من البطولة في الجولة الماضية.

وفي المقابل تجمد رصيد المصري عند 11 نقطة، بعدما ضمن التأهل من قبل للدور المقبل، لكنه لم يحسم صدارة المجموعة، التي يتربع عليها حتى الآن، بفارق نقطة عن فريق زد، الذي تتبقى له مواجهة أخيرة.