أحمد فتحي: فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» يوجه رسالة أمل لكل من مر بتجربة فشل

قال الفنان أحمد فتحي إن أكثر ما ميز فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" هو المشاعر التي حملتها الشخصية التي يقدمها، موضحا أنها تمر بتحولات قاسية ومواقف صعبة تشبه ما يمر به كثيرون في حياتهم، وهو ما جعله يتعامل معها بإحساس كبير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن قراره بالمشاركة جاء بعد قراءة السيناريو، الذي وجده يحمل فكرة غير معتادة ورسالة واضحة، معتبرا أن اختلاف الطرح كان سببا رئيسيا في تحمسه للعمل.

وتابع أن القصة بشكل عام تؤكد أن الفشل لا يعني النهاية، بل يمكن أن يكون بداية جديدة، مشيرا إلى أن الإصرار على الحلم والاعتماد على الموهبة هما الطريق الحقيقي للوصول إلى النجاح.

وعن تحضيراته للدور، قال إنه يحرص دائما على عدم تكرار نفسه، ويسعى لتقديم شخصيات تحمل روحا جديدة في كل مرة، مضيفا أنه اجتهد كثيرا في بناء الشخصية لتخرج بشكل واقعي وقريب من الناس.

واختتم الفنان أحمد فتحي حديثه معربا عن سعادته بالتعاون مجددا مع المخرج أسامة عمر والفنانة مي كساب، مؤكدا أن العلاقة الجيدة بينهم ساعدت على إنجاز العمل بسلاسة.

