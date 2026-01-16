السعودية والمغرب توقعان برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجال الطاقة المتجددة

بحث وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في اجتماع مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، اليوم الخميس في الرياض، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبعد الاجتماع، وقع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتمكين الشركات من تنفيذ المشاريع بين حكومة السعودية والمغرب، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في مجال الطاقة في مايو 2022.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة لتطوير التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة في البلدين وفي دول أخرى، وتمكين الشركات الوطنية من التعاون في تنفيذ المشاريع في الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة وربط الطاقة المتجددة بالشبكة وخطوط نقل الكهرباء، وتعزيز الشبكة الكهربائية.

كما يشمل البرنامج جوانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية والبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع يتم تطويرها وتشغيلها بمصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء وتطوير مراكز للبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتدريب وبناء القدرات لدعم الاستدامة ونقل المعرفة.