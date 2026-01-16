 أبطال وصناع فيلم مؤلف ومخرج وحرامي يحتفلون بعرضه الخاص - بوابة الشروق
الجمعة 16 يناير 2026 1:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

أبطال وصناع فيلم مؤلف ومخرج وحرامي يحتفلون بعرضه الخاص

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 12:59 ص

احتفل أبطال وصناع فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" بعرضه الخاص، مساء اليوم الخميس، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، من بينهم الفنانة مي كساب، والفنان أحمد فتحي، والمؤلف ميشيل منير، والمخرج أسامة عمر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول كاتب يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ولكن يتعرض لحادث كبير يقلب حياته رأسا على عقب، ويؤثر على علاقته بعائلته وأصدقائه.

فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" بطولة أحمد فتحي، ومي كساب، وميمي جمال، وسامي مغاوري، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك