إجراء المرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا قبل منتصف أغسطس

أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الأربعاء، بدء موعد الاقتراع لانتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية قبل منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأرجع السايح في مقطع فيديو بثته صفحة المفوضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسباب إطالة فترة انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية إلى التحقق من الحالة الجنائية للمرشحين والبالغ عددهم 4 آلاف مرشح ومرشحة.

وقال إن العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة تسببت أيضًا في إطالة زمن العملية الانتخابية، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

وأعلن السايح انتهاء مفوضية الانتخابات من طباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع، كاشفًا عن البدء في عملية بطاقة "ناخب" يوم السبت المقبل على أن تسمر لمدة ثلاثة أسابيع.

كما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم السبت وتستمر إلى يوم الصمت الانتخابي، وفق السايح.

كانت المفوضية أصدرت في وقت سابق قرارًا بالخصوص نص على ضرورة تقيد المرشحين بالضوابط والشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 بشأن انتخابات المجالس البلدية.