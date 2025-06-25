إيران تنتقد إشادة أمين عام الناتو بالهجمات الأمريكية: أمر مشين وغير مسئول

أعربت إيران عن غضبها إزاء إشادة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي عبر منصة إكس: "إنه لأمر مشين وبغيض وغير مسؤول أن يهنئ (الأمين العام لحلف الناتو) على عمل عدواني إجرامي(استثنائي بحق) ضد دولة ذات سيادة. من يؤيد الظلم يفتقر إلى النزاهة، ومن يدعم الجريمة بعتبر شريكا فيها".

ونشر ترامب لقطة شاشة من رسالة شخصية قبل بدء قمة الناتو في لاهاي. وأشاد فيها الأمين العام للناتو بالرئيس الأمريكي لإصداره الأمر بشن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب روته: "تهانينا وشكرا لك على تصرفك الحاسم في إيران. لقد كان استثنائيا بحق، وأمرا لم يتجرأ على القيام به شخص آخر. إنه يجعلنا جميعا أكثر أمانا".

كان الرئيس ترامب قد أمر بشن هجمات على ثلاثة مواقع أيرانية ليل السبت/الأحد، وأعلن أن طهران لن تكون قادرة على إعادة بناء منشآتها النووية.

وأمس الثلاثاء أعلن الرئيس ترامب عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران ما أنهى حربا بين الجانبين أطلقتها إسرائيل في 13يونيو الجاري وردت طهران بشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة.