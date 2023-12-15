صحة غزة: 18787 شهيدا ونحو 51 ألف جريح في العدوان المستمر على القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة وجرائم ابادة جماعية خلال الساعات الماضية في كل مناطق قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي عقد في اليوم الـ69 للحرب على غزة، بوصول 179 شهيداً و303 إصابات خلال الساعات الماضية، فيما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 18787 شهيداً، وأكثر من 50897 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأشار القدرة إلى تحويل الاحتلال الاسرائيلي مستشفى كمال عدوان لثكنة عسكرية، ويطلب تحت التهديد بإخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجيّة، ذاكرا أنّ هذا الاجراء "يشكل إعداما لهم".

وحذّر من خطر يهدد حياة 12 طفلاً في العناية بسبب عدم توفر الحليب وأجهزة دعم الحياة عنهم.

ولفت القدرة، إلى اعتقال الاحتلال 70 من الطواقم الطبيّة والجرحى منهم مدير مستشفى كمال عدوان د.أحمد الكحلوت، معرباً عن خشيته من إقدام الاحتلال على حصار واستهداف مستشفى العودة ومنع الماء والطعام والكهرباء عنه ووصول الجرحى والمرضى إليه.

وأكدّ أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تصفية الوجود الصحي في شمال غزة لإجبار السكان على النزوح.

ووصف الوضع في مستشفيات جنوب غزة بأنّه "لا يطاق"؛ فالمستشفيات فقدت قدرتها الاستيعابية والعلاجية، والطواقم الطبية باتت تفاضل بين الحالات لإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه من بين الأعداد الكبيرة التي تصل إلى المستشفيات.

وناشد القدرة المؤسسات الدوليّة، دعمها بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

وذكر استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 38 كادراً صحيّاً، منهم د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وقال إنّ العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحيّة أدى إلى استشهاد 300 كادر صحي وتدمير 102 سيارة إسعاف، فضلاً عن استهداف قوات الاحتلال 138 مؤسسة صحيّة أخرج منهم 22 مستشفى و52 مركزاً صحيّاً.

وبيّن القدرة، أنّ الآلية المتبعة لعلاج الجرحى في الخارج "عقيمة وغير مجدية"، وتساهم في قتل مئات الجرحى، مطالباً الجهات المعنيّة بتوفير آلية فاعلة لإنقاذ الجرحى.

وأعلن القدرة، نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل من وزارة الصحة، مطالباً كل الجهات بالعمل الفوري على توفيرها لمنع الكارثة الصحية المحققة لدى الاطفال المواليد.

وأوضح أنّ الوضع الصحي والإنساني في مراكز الإيواء لا يمكن احتماله، معرباً عن خشيته من وفاة عشرات الآلاف نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وعدم توفر أية خدمات صحية لهم.

وأشار إلى رصد الطواقم الطبيّة، 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، مضيفا أنّ هذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، مرجحاً أن يكون العدد أكثر بكثير.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بالعمل على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحيّة لمراكز الإيواء، ولأكثر من 700 ألف طفل و50 ألف سيدة حامل و350 مريضا مزمنا منهم 1100 مريض غسيل كلى فضلاً عن آلاف الجرحى.

وناشد القدرة شركاء العمل الصحي، إقامة نقاط طبية، وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح.

وأكدّ أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر متحكماً في حجم ونوعية ومسار المساعدات الطبية.

وطالب بتوفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق الإمدادات الطبية والوقود ووصولها لكل مستشفيات قطاع غزة.

ونادى المؤسسات الدوليّة بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل الوحيد للجرحى والمرضى والولادة والاطفال بعد خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

وطالب كل الدول والمؤسسات الدولية بإقامة مستشفيات ميدانية شمال غزة لإنقاذ الجرحى والمرضى.