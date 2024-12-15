قنا: المشاركون من المحافظة بمعرض تراثنا يمثلون 3 آلاف حرفي بتكتلات الفركة والفخار

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأحد، منتجات الفخار والفركة المشاركة في الدورة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث يُقام المعرض خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن الجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة تشارك في معرض "تراثنا" بجناح يضم 10 عارضين يمثلون تكتلات الفركة والفخار، والخزف بقرى مركزي نقادة وقوص، ممثلين عن أكثر من 3000 حرفي متخصص في هذه الصناعات التراثية.

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتطوير منتجاتهم وتسويقها وفقًا لأحدث أساليب العرض والتسويق.

وتابع أن معرض "تراثنا" يُعد فرصة حقيقية لتسويق المنتجات المميزة التي تشتهر بها المحافظة، سواء على المستوى التنموي من خلال تعزيز التكتلات وأعضائها، أو على المستوى التجاري بتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

يُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تنمية وتطوير 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطط استراتيجية لتطوير هذه التكتلات.