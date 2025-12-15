عماد أبو غازي: درية شفيق «مصرية عظيمة» دفعت ثمنا باهظا لمواقفها الصلبة والمشرفة

نظمت دار الشروق حفل إطلاق كتاب "درية شفيق.. امرأة مختلفة" للكاتبة الأمريكية سينثيا نلسون، بترجمة نهاد أحمد سالم، مساء الأحد، في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور نخبة من المثقفين والكتاب والسياسيين وأصحاب الرأي.

سلط حفل الإطلاق الضوء على السيرة الفكرية والنضالية للدكتورة درية شفيق، رائدة الحركة النسوية في مصر، ودورها البارز في تاريخ الحركة النسوية المصرية.

وفي مستهل كلمته، قال الكاتب الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، إن اللقاء يأتي للاحتفاء بذكرى "مصرية عظيمة" لعبت دورا محوريا في النضال النسوي في مصر، مؤكدا أن الدكتورة درية شفيق كانت من رائدات الحركة النسوية، ودافعت بقوة عن قضايا المرأة المصرية، وحقها في الانتخاب والترشح والمشاركة في صياغة الدستور.

وأوضح أبو غازي، أن نضال درية شفيق لم يقتصر على القضايا النسوية فقط، بل امتد ليشمل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الشعب في حكم ذاته، والنضال من أجل الاستقلال الكامل للوطن، مشيرا إلى مواقفها الوطنية خلال العدوان الثلاثي على مصر، ومطالبتها بالانسحاب الكامل للاحتلال الصهيوني من سيناء بعد انسحاب إنجلترا وفرنسا، في وقت لم يكن كثيرون يعلمون بوجوده على الأرض.

وأشار إلى أن درية شفيق دفعت ثمن مواقفها الصلبة والثابتة والمشرفة ثمنا باهظا من الغياب والحجب، رغم أنها كانت تستحق أن تكون في الصدارة.

وأضاف أنه تعرف عليها منذ طفولته، إذ كان اسمها يتردد داخل الوسط العائلي، في فترة كان يمنع فيها تداول اسمها، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكراها في يوم ميلادها، ووسط زميلات يجمعهم الاهتمام بالقضايا النسوية وتأليف الكتب، خاصة ما نشره مع الدكتورة هدى الصدة عن مسيرة المرأة المصرية قبل 25 عاما مضت.

وتابع أبو غازي، أن عنوان كتاب "درية شفيق.. امرأة مختلفة" للكاتبة الأمريكية سينثيا نلسون، بترجمة نهاد أحمد سالم، جاء معبرا بدقة عن شخصيتها، موضحا أن الكتاب صدر منذ نحو 30 عاما، ونفدت ترجمته العربية فور صدورها عام 1999 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على صدور كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة".

وأكد أن دار الشروق تقدم اليوم طبعة جديدة ومزيدة من الكتاب، تتضمن أوراقا ووثائق وصورا جديدة لم تكن موجودة في الإصدار العربي الأول.

وفي ختام حديثه، شدد أبو غازي، على أهمية زيارة المعرض المقام باسم درية شفيق في المركز الثقافي الفرنسي، مؤكدا أن من لم يشاهده "فاته الكثير".