العراق ينفي وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على أراضيه

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، عدم وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على الأراضي العراقية، فيما شددت "على عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أرضينا وبهذ العدد".

وقال عضواللجنة علي الغانمي- حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس- إن "القوات الأمريكية كانت متواجدة على أرضينا بما يقارب 250 ألف مقاتل وبدباباتهم، واستطاعت الحكومة العراقية إخراجهم في ظل اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق مر بظرف صعب استطاع بقواته الأمنية والحشد الشعبي القضاء على داعش الإرهابي"، مستغرباً من "مواقف بعض الكتل السياسية والردود الشعبية على خروج القوات الأمريكية التي لم يكن لها أي موقف في استباب أمن البلاد".

وكشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن تسلم رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب، فيما أشار إلى أن الوضع حساس وفيه متضادات كثيرة بحاجة إلى اختيار أسلم الطرق لتجاوز الأزمة.