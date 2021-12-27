 أكاديمية البحث العلمي تدعو رواد الأعمال للمشاركة في أسبوع الابتكار الأورومتوسطي - بوابة الشروق
الأحد 16 يناير 2022 12:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أكاديمية البحث العلمي تدعو رواد الأعمال للمشاركة في أسبوع الابتكار الأورومتوسطي

عمر فارس
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 12:23 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 12:23 م

دعت أكاديمية البحث العلمي، رواد الأعمال والباحثين المصريين من المهتمين، إلى المشاركة عبر الإنترنت في الحدث الإقليمي أسبوع الابتكار الأورومتوسطي في مجال المياه والطاقة والغذاء تحت عنوان "تمهيد الطريق لريادة الأعمال"، الذي ستبدأ فاعلياته من 17 وحتى 20 يناير 2022.

تأتي مشاركة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار التعاون المبرم بينها وبين مشروع NEX-LABS ومشروع PHEMAC حول ريادة الأعمال ودعم الابتكار فى مجال الطاقة والمياه والغذاء، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.

يعد هذا المؤتمر الإقليمى فرصة تجمع الجهات الفاعلة في الصناعة، والجامعات والمراكز البحثية، والخبراء الدوليين، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وواضعي السياسات، ومؤسسات البحث والتطوير للنقاش وتبادل الآراء حول أحدث الابتكارات والنتائج في قطاعات المياه والطاقة والغذاء من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية.

وإلى جانب هذا، يعد المؤتمر فرصة لتكويِن الشراكات وفتح فرص تعاون ونمو جديدة عبر المنطقة الأورومتوسطية، وسيضم الحدث مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال ركن رواد الأعمال لمناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة ذات العائد الاقتصادى والعلمى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، والتواصل مع النظراء والمهتمين المعنيين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك