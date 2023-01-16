رئيس الإمارات يشهد افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة

شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من قادة الدول وممثليها، اليوم الإثنين، حفل افتتاح دورة عام 2023 من "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، شهد الافتتاح، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، وإلهام علييف رئيس أذربيجان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، ورؤساء كازاخستان وأنجولا وزامبيا وغانا وأوغندا وموزمبيق.

ورحب رئيس الإمارات بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في دولة الإمارات لبحث قضايا الاستدامة وتحدياتها، وسبل توسيع آفاق الحوار، وتكثيف الجهود وتضافرها للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

كما التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر "كوب 27"، اليوم، "سايمون ستيل" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، إن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها فريق سكرتارية الاتفاقية الإطارية خلال مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أن التعاون المستمر بين الرئاسة المصرية للمؤتمر والسكرتارية التنفيذية ساهم في نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المنشودة.

ووفق المتحدث، أعرب الوزير شكري عن ثقته في مواصلة السكرتارية التنفيذية دعمها لمصر على مدار العام الجاري الذي تترأس خلاله مؤتمر المناخ، متطلعاً إلى استقبال السكرتير التنفيذي قريباً في القاهرة، وتقديم الدعم اللازم للرئاسة الإماراتية المقبلة لمؤتمر كوب 28، المقرر بنهاية العام، بهدف تعزيز عمل المناخ الدولي.