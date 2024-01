تألقت سامانثا هانارتي، نجمة مسلسل "دبابير السترة الصفراء"، على السجادة الماسية لحفل توزيع جوائز إيمي لعام 2024، والتقطت عدسات الكاميرا إطلالتها الأنثوية بفستان وردي ناعم تزينه شرائط من الدانتيل الأبيض.

تقام مراسم توزيع جوائز حفل إيمي الـ 75 باستقبال النجوم المرشحين للجوائز على سجادة بلون الماس بدلا من السجادة الحمراء، تخليدا لتزامن الدورة الـ 75 للحفل مع الذكرى الـ 75 للحرب العالمية الثانية.

ويستقبل الآن مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، توافد النجوم على السجاد الماسي وعلى رأسهم أبطال مسلسل " Succession" الذي حصد نصيب الأسد من الترشيحات بـ 27 ترشيحا لهذا العام، ويليه "The Last of Us" بـ 24 ترشيحا.

يأتي حفل توزيع جوائز إيمي هذا العام على خلفية إضراب كتاب وممثلي هوليوود بسبب خلافات مع كبرى استوديوهات على أوضاع العمل، يعود حفل الدورة الـ 75 بعد تأجيل دام أربعة أشهر نتج عنه توقف تام لصناعة المسلسلات والأفلام.