أنباء عن هجوم يستهدف مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل

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أفادت مصادر في قوات الأمن في إقليم كردستان العراق (الأسايش) بعد منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء بأن مدينة أربيل تعرضت إلى هجوم واسع النطاق بالصواريخ استهدفت مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي.

ونسبت شبكة "روداو" الإعلامية الكردية إلى مصدر في قوات الأسايش أن مدينة أربيل تعرضت إلى 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة في هجوم واسع النطاق أصابت أهدافها.

وذكر المصدر الأمني أن "الهجوم مختلف عن ما سبقه، ونُفّذ بعدّة مسيرات وصواريخ بالستية بعيدة المدى، تم توجيهها من مناطق محاذية لإيران".

ولم تصدر الحكومة العراقية أية تعليقات على هذه الهجمات.